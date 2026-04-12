Negli ultimi decenni sono state ristampate alcune opere di Neri Pozza, figura di rilievo nel panorama culturale italiano. Oltre a svolgere attività editoriale, Pozza si dedicò anche alla scrittura e alla promozione di testi legati al mondo dell’arte. La sua figura viene spesso associata a un atteggiamento eretico, in particolare nei confronti dei pittori che condividono questa stessa caratteristica. La sua attività si inserisce in un quadro più ampio di confronto tra arte e letteratura.

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© Cms.ilmanifesto.it - Neri Pozza, un narratore eretico per i pittori eretici

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