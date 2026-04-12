Nel ristorante 21 posti di Pescara Colli la gara Arrosticini in tour
Lunedì 13 aprile, alle ore 20:30, si terrà una nuova tappa del concorso gastronomico
Inizio settimana all'insegna degli odori e dei sapori dei prodotti tipici locali a Pescara colli, dove nella serata di lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 20:30, si svolgerà un'altra tappa del concorso gastronomico "Arrosticini in Tour".L'appuntamento si svolgerà nel ristorante "21 posti" di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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