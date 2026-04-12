Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la nuova puntata della fiction diretta da Vincenzo Pirozzi, con protagonista Roberta Valente nel ruolo di un notaio a Sorrento. Maria Vera Ratti interpreta un personaggio noto per il carattere spigoloso e poco incline all'ascolto, che si inserisce nel cast della serie. La serie televisiva vede nel cast anche altri attori noti e si svolge in un contesto ambientato nella provincia italiana.

D a stasera (alle 21.30) comincia su Rai 1 Roberta Valente notaio in Sorrento, nuova protagonista della fiction di Vincenzo Pirozzi interpretata da Maria Vera Ratti (l’Enrica de Il Commissario Ricciardi ). La donna, con caschetto, frangetta e occhiali che ricordano un po’ il personaggio di Amelie, è spigolosa e poco propensa ad ascoltare chi le sta intorno. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix ad aprile 2026 tra serie e film attesi La sua chiusura verso il mondo è una forma di autodifesa dovuta alla perdita dei genitori a soli 5 anni. Per questo vive un’ansia da controllo che la porta a pianificare ogni aspetto della sua vita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nei panni della notaia spigolosa e poco incline all'ascolto Maria Vera Ratti, l'Enrica de "Il Commissario Ricciardi"

Maria Vera Ratti lascia Il commissario Ricciardi e riparte da Roberta Valente: “Devo fare altro da me”Dalla dolcezza di Enrica Colombo alla determinazione di Roberta Valente, la notaia più giovane d’Italia: Maria Vera Ratti riparte da qui.

“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...