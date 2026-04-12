Da domani inizieranno i lavori lungo un tratto di oltre 500 metri del naviglio Martesana, situato in via Lazzaretto. L’intervento, finanziato con più di 500mila euro, prevede la rimozione dei parapetti storici per migliorare l’aspetto e la sicurezza della zona. Il progetto era pronto da tempo e ora si procederà con le opere, che renderanno il tratto più accogliente e sicuro per i cittadini.

Il salvadanaio, oltre 500mila euro, era pronto da tempo, il progetto anche. Da domani i lavori: e il lungo naviglio Martesana, in via Lazzaretto, si fa più bello e più sicuro. È al via la maxi opera di sostituzione di parapetti e balaustre del lungo canale, da tempo ammalorati, arrugginiti e in alcuni punti ripiegati e pericolosi, non più rispondenti a requisiti tecnici e di appeal estetico. Il progetto è a cura del Consorzio Est Ticino Villoresi, una convenzione con il Comune è già stata stipulata. L’intervento al via è impegnativo, sul fronte economico ma anche pratico. Si lavorerà su un tratto di circa 537 metri, dal sottopasso della SP13 fino a via Restelli, alle porte del centro storico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Naviglio più bello e sicuro . Spariscono i parapetti “storici”. Via ai lavori per 500mila euro

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