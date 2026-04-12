Nasce Ars Lyrica Balkanica | nuova sezione internazionale del concorso Il Parnaso-premio Angelo La Vecchia

È stata annunciata la creazione di una nuova sezione internazionale all’interno del Concorso Internazionale di Poesia “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”. Questa sezione si chiama “Ars Lyrica Balkanica” ed è stata ideata in collaborazione con una poetessa e scrittrice proveniente dalla Macedonia. Il concorso, giunto alla sua undicesima edizione, ha così ampliato il suo raggio d’azione introducendo questa novità dedicata alla poesia dei Balcani.