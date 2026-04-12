Nasce Ars Lyrica Balkanica | nuova sezione internazionale del concorso Il Parnaso-premio Angelo La Vecchia
È stata annunciata la creazione di una nuova sezione internazionale all’interno del Concorso Internazionale di Poesia “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”. Questa sezione si chiama “Ars Lyrica Balkanica” ed è stata ideata in collaborazione con una poetessa e scrittrice proveniente dalla Macedonia. Il concorso, giunto alla sua undicesima edizione, ha così ampliato il suo raggio d’azione introducendo questa novità dedicata alla poesia dei Balcani.
Il Concorso Internazionale di Poesia “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”, giunto alla sua undicesima edizione, annuncia con grande entusiasmo la nascita della sezione speciale “Ars Lyrica Balkanica”, realizzata in collaborazione con la poetessa e scrittrice macedone Kristina Kralichin.Questa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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