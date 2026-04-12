NASCAR dramma a Bristol | motore esplode e blocca la gara

Durante una gara della NASCAR O’Reilly Auto Parts Series al Bristol Motor Speedway, un cedimento meccanico ha causato l’esplosione di un motore, portando alla sospensione dell’evento. L’incidente si è verificato durante la fase di gara, provocando l’interruzione temporanea della competizione per garantire la sicurezza dei piloti e del pubblico presente. La gara è stata sospesa fino alla messa in sicurezza del circuito.

Un cedimento meccanico improvviso ha trasformato la gara della NASCAR O’Reilly Auto Parts Series al Bristol Motor Speedway in un momento di estrema tensione, costringendo l’interruzione della competizione per motivi di sicurezza. Al giro 194 di un totale di 300, la vettura numero 91 della DGM Racing, guidata da Mason Maggio, è stata colpita da un incendio devastante causato dal fallimento del propulsore, portando alla necessità di una bandiera rossa per permettere le operazioni di pulizia sulla pista. Dinamiche tecniche del guasto e gestione dell’emergenza. L’incidente si è manifestato mentre il gruppo di testa era impegnato nelle fasi centrali della sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR, dramma a Bristol: motore esplode e blocca la gara NASCAR: Bell trionfa a Bristol e spezza l’attesa dal 2017Christopher Bell ha conquistato la gara della NASCAR Craftsman Truck Series al Bristol Motor Speedway, riportando la Toyota numero 62 della... Leggi anche: NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol