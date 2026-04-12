Napoli pareggia a Parma | colpo alla difesa del titolo in Serie A

Il Napoli ha concluso con un pareggio la trasferta contro il Parma, in una partita valida per la Serie A. La squadra partenopea ha concluso l'incontro con un risultato di 1-1, con un gol di ciascuna formazione. La gara si è disputata allo stadio del Parma e ha visto entrambe le squadre impegnate nel tentativo di ottenere i tre punti.

"> Napoli e il Pareggio Contro il Parma. Il Napoli ha messo in mostra una prestazione altalenante nella partita di domenica contro il Parma, terminata con un deludente 1-1. Questo risultato segna un passo falso nella difesa del titolo di campione di Serie A, complicando ulteriormente le ambizioni della squadra campana. Nonostante un avvio promettente, il Napoli non è riuscito a capitalizzare le occasioni create, cedendo la superiorità in classifica a Inter Milan, ora a nove punti di distanza. Il merito del pareggio va riconosciuto soprattutto alla determinazione del Parma, che ha lottato fino all’ultimo minuto per strappare un punto fondamentale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli pareggia a Parma: colpo alla difesa del titolo in Serie A. Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambioCalciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Leggi anche: LIVE Sinner-Gaston, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia la corsa alla difesa del titolo Napoli-Parma 0-0: gol e highlights | Serie A