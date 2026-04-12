Napoli pareggia a Parma | colpo alla difesa del titolo in Serie A

Da napolipiu.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha concluso con un pareggio la trasferta contro il Parma, in una partita valida per la Serie A. La squadra partenopea ha concluso l'incontro con un risultato di 1-1, con un gol di ciascuna formazione. La gara si è disputata allo stadio del Parma e ha visto entrambe le squadre impegnate nel tentativo di ottenere i tre punti.

"> Napoli e il Pareggio Contro il Parma. Il Napoli ha messo in mostra una prestazione altalenante nella partita di domenica contro il Parma, terminata con un deludente 1-1. Questo risultato segna un passo falso nella difesa del titolo di campione di Serie A, complicando ulteriormente le ambizioni della squadra campana. Nonostante un avvio promettente, il Napoli non è riuscito a capitalizzare le occasioni create, cedendo la superiorità in classifica a Inter Milan, ora a nove punti di distanza. Il merito del pareggio va riconosciuto soprattutto alla determinazione del Parma, che ha lottato fino all’ultimo minuto per strappare un punto fondamentale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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