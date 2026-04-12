A Napoli, nella chiesa di San Giovanni a Teduccio, un artista sannita ha realizzato un’installazione chiamata Sacro Pane, che trasforma la navata settecentesca in un luogo di riflessione moderna. L’opera, chiamata anche “Ultima Cena moderna”, sfida simbolicamente il sacro attraverso un intervento site specific. La scena, visibile ai visitatori, mette in discussione i simboli religiosi tradizionali e la loro rappresentazione contemporanea.

L’artista sannita Mario Ciaramella trasforma la navata settecentesca della Chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio in un palcoscenico di riflessione contemporanea attraverso l’installazione site specific denominata Sacro Pane. L’iniziativa, curata da Carla Travierso e promossa dal Comune, si inserisce nel più ampio progetto Cultura Napoli 2026 – Visioni contemporanee, con il supporto organizzativo di Officine Artistiche Vesuviane, realtà che riunisce studiosi, professionisti e creativi impegnati nella promozione del sapere e dell’arte. Simbolismo e dialogo tra sacro e quotidiano nel cuore del quartiere. Il percorso....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’Ultima Cena moderna sfida il sacro nella chiesa di Teduccio

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