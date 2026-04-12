Il Napoli si trova in una fase delicata della stagione, avendo perso dieci punti contro le squadre di bassa classifica nella corsa allo scudetto. A sette giornate dalla fine, la squadra non può più permettersi ulteriori passi falsi, specialmente nella prossima partita contro il Parma in trasferta. La situazione richiede un cambio di rotta immediato per mantenere vive le speranze di rimonta.

Il Napoli ha ceduto ben 10 punti alle squadre di bassa classifica nella corsa allo scudetto: una frenata decisiva che ora, a sette gare dal termine, non può più ripetersi contro il Parma al Tardini. Napoli: quei 10 punti che hanno cambiato tutto. Come rivela il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno commesso un errore tattico ricorrente nelle sfide contro le formazioni dalla decima posizione in giù. Questo dato non è marginale: rappresenta la differenza tra restare in corsa per il titolo e cadere nella trappola della stanchezza mentale. Le piccole hanno colpito quando il Napoli si aspettava di controllare il match con superiorità tecnica. La gestione dei momenti critici è stata scarsa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, invertire la rotta per sperare nella rimonta: contro le “piccole” dato horror!

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