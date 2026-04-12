Napoli il nuovo presidio a Ponticelli | lavoro e legalità contro il sangue

Nella zona di Ponticelli, a Napoli, è stato aperto un nuovo presidio istituzionale. La decisione arriva dopo una serie di episodi di violenza che hanno coinvolto il quartiere, tra cui un omicidio di un giovane di 20 anni. Il sindaco della città ha visitato il quartiere per rafforzare la presenza delle istituzioni e affrontare le problematiche legate alla criminalità e alla sicurezza locale.

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha scelto il quartiere Ponticelli per dare un segnale di presenza istituzionale in seguito ai recenti episodi di violenza che hanno colpito la zona, tra cui l’uccisione del ventenne Fabio Ascione, avvenuta probabilmente per un errore. L’amministratore comunale ha sottolineato la necessità di una risposta collettiva che passi attraverso la legalità, l’impiego lavorativo e il rafforzamento dei legami sociali, inaugurando un nuovo spazio dedicato al supporto delle famiglie e della comunità locale. Oltre la cronaca: il Centro Polifunzionale come motore di riscatto. L’apertura del nuovo presidio non rappresenta soltanto la creazione di una struttura fisica, ma mira a diventare un punto di riferimento capace di offrire ascolto e accompagnare i cittadini verso percorsi di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il nuovo presidio a Ponticelli: lavoro e legalità contro il sangue Leggi anche: Benevento accoglie il Comitato Locale IPA “Appio Samnium”: un nuovo presidio di cooperazione, legalità e dialogo internazionale Civitavecchia, legalità e solidarietà: il 20 marzo l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”Civitavecchia, 18 marzo 2026 – Una giornata per tenere insieme memoria, legalità e solidarietà, con uno sguardo rivolto soprattutto ai più giovani.