Il 15 aprile, alle 17:00, nella sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli si terrà un approfondimento dedicato alla produzione di pianoforti nella città. L’evento si concentrerà sulla storia e sulla scienza dietro la lavoro di circa 160 costruttori di strumenti musicali, con particolare attenzione alla tradizione napoletana. La manifestazione offre l’opportunità di conoscere meglio questa realtà storica e artigianale.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 17:00, la sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli ospiterà un approfondimento scientifico e storico sulla produzione musicale partenopea. L’evento, intitolato I pianoforti a Napoli nell’Ottocento, vedrà l’intervento della musicologa Francesca Seller nell’ambito del ciclo culturale denominato A carte scoperte. La ricerca condotta da Francesca Seller mette in luce una realtà produttiva che per lungo tempo è rimasta ai margini della storiografia musicale ufficiale. Il censimento effettuato dalla studiosa ha permesso di identificare circa 160 costruttori di pianoforti operativi a Napoli tra la prima metà dell’Ottocento e il periodo precedente l’Unità d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il cuore pulsante dei pianoforti: scoperti 160 costruttori

Septem: Napoli e provincia diventano il cuore pulsante della nuova serie tra talento, mistero e volti emergentiNapoli e la sua provincia si preparano a diventare il suggestivo palcoscenico di SEPTEM, la nuova serie TV che unisce atmosfere intense, tematiche...

Palazzo Cavalcanti si conferma cuore pulsante di Napoli: al via “Scenari”, tra note e paroleDall’inizio di aprile al 22 giugno, lo storico edificio di via Toledo ospita un articolato ciclo di tredici incontri.