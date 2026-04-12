Napoli frenato dal Parma | 1-1 al Tardini rimonta Scudetto più difficile

Nel match tra Napoli e Parma disputato al Tardini, le due squadre sono finite sull'1-1. Strefezza ha segnato subito, dando vantaggio ai padroni di casa, poi McTominay ha pareggiato nella ripresa. La squadra ospite, dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive, ha rallentato la corsa e ora la conquista dello scudetto si complica.

Strefezza sblocca subito la gara, McTominay risponde nella ripresa. Gli azzurri rallentano dopo cinque vittorie consecutive. Il Napoli interrompe la serie di cinque vittorie consecutive e rallenta la propria rincorsa allo Scudetto. Allo stadio Tardini finisce 1-1 contro un Parma compatto e ben organizzato, capace di mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte. Al vantaggio immediato dei padroni di casa firmato da Gabriel Strefezza ha risposto nella ripresa Scott McTominay, sempre più decisivo con i suoi gol pesanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Parma-Napoli, invasione azzurra al Tardini: tifosi oltre i divieti!Parma-Napoli si prepara a un’invasione azzurra: circa 3500 tifosi riempiranno il settore ospiti, mentre almeno mille altri occupano i restanti... Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini