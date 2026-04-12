Il Napoli affronta il Parma in un match che termina con un pareggio per 1-1. La squadra di Conte non riesce a conquistare i tre punti in questa occasione, fermandosi sul risultato di parità. La partita si svolge in un momento di campionato in cui il Napoli cercava di rafforzare la sua posizione in classifica, ma questa prestazione rappresenta un passo indietro rispetto alle recenti vittorie.

Questa volta la vittoria di corto muso non è arrivata. Il Napoli si ferma a Parma e rallenta la corsa scudetto. L’ 1-1 del “Tardini” è un risultato che pesa, perché arriva contro una squadra in lotta per la salvezza e perché lascia gli azzurri a -6 dall’Inter capolista, impegnata questa sera contro il Como. La squadra di Antonio Conte veniva da una serie incredibile di 5 vittorie tutte con appena un gol di scarto, le ultime due per 1 a 0. Questa volta invece si è dovuta accontentare del pari, nonostante la formazione azzurra sia ormai al completo e senza infortunati. Il Napoli paga soprattutto l’ approccio alla gara. Dopo appena un minuto, il Parma passa in vantaggio con Strefezza, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva su un lancio lungo e a battere Milinkovic-Savic con un diagonale preciso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli fermato dal Parma: 1 a 1. La squadra di Conte fallisce l’avvicinamento all’Inter

Parma Napoli 1-1: McTominay risponde a Strefezza. L’Inter ringrazia. Juve a -6 dalla squadra di Contedi Francesco SpagnoloParma Napoli 1-1, Strefezza porta in vantaggio i padroni di casa.

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NAPOLI-PARMA 0-0: L’ASSENZA DI CONTE C’È E SI SENTE