Napoli Conte pronto a giocarsi l’arma segreta per la vittoria | decisione presa
A Napoli, il tecnico ha deciso di inserire Alisson Santos in panchina e farlo entrare nella ripresa della partita contro il Parma. La scelta è stata comunicata ieri durante una riunione a Castel Volturno. L’atleta brasiliano, infatti, sarà schierato nel secondo tempo come possibile elemento chiave per cercare di cambiare l’andamento della gara. La strategia è stata pianificata in modo da poter contare su di lui nel momento più opportuno.
Alisson Santos sarà lanciato nella ripresa a Parma, a riportarlo è Il Mattino. Conte ha deciso ieri a Castel Volturno di tenere il brasiliano in panchina, pronto a entrare come elemento decisivo nel secondo tempo. La scelta dell’allenatore del Napoli risponde a una logica precisa: dopo il cambio tattico che ha trasformato la partita contro il Milan, quando Santos è entrato in campo e ha acceso completamente l’attacco azzurro, Conte replica lo stesso schema. Il brasiliano diventa il jolly offensivo da utilizzare quando serve aumentare la pressione sugli avversari. Non è una sorpresa dettata dall’emergenza, ma una decisione consapevole maturata durante gli allenamenti di questa settimana a Castel Volturno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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