Napoli Conte pronto a giocarsi l’arma segreta per la vittoria | decisione presa

A Napoli, il tecnico ha deciso di inserire Alisson Santos in panchina e farlo entrare nella ripresa della partita contro il Parma. La scelta è stata comunicata ieri durante una riunione a Castel Volturno. L’atleta brasiliano, infatti, sarà schierato nel secondo tempo come possibile elemento chiave per cercare di cambiare l’andamento della gara. La strategia è stata pianificata in modo da poter contare su di lui nel momento più opportuno.

Alisson Santos sarà lanciato nella ripresa a Parma, a riportarlo è Il Mattino. Conte ha deciso ieri a Castel Volturno di tenere il brasiliano in panchina, pronto a entrare come elemento decisivo nel secondo tempo. La scelta dell’allenatore del Napoli risponde a una logica precisa: dopo il cambio tattico che ha trasformato la partita contro il Milan, quando Santos è entrato in campo e ha acceso completamente l’attacco azzurro, Conte replica lo stesso schema. Il brasiliano diventa il jolly offensivo da utilizzare quando serve aumentare la pressione sugli avversari. Non è una sorpresa dettata dall’emergenza, ma una decisione consapevole maturata durante gli allenamenti di questa settimana a Castel Volturno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte pronto a giocarsi l’arma segreta per la vittoria: decisione presa Leggi anche: Roma, l’arma segreta di Gasperini è Pisilli: il “tuttofare” pronto a sfidare il Napoli Conte Napoli, l’ex Juve dice addio a fine stagione? La decisione è stata presa. Le ultimissime sul futuro del tecnico leccesedi Redazione JuventusNews24Conte Napoli, si attende l’incontro con ADL per un quadro più chiaro. Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent