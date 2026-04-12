Napoli a rischio il riscatto di Elif Elmas | il motivo

Il futuro di Elif Elmas nel Napoli sembra complicarsi, con il centrocampista macedone che potrebbe lasciare la squadra al termine del prestito dal Lipsia. Le decisioni sulla sua permanenza sono in fase di valutazione e non sembrano orientate a un suo riscatto. La situazione attuale indica una possibile conclusione del rapporto tra il giocatore e il club partenopeo, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Elif Elmas appare sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista macedone, attualmente in prestito dal Lipsia, è al centro di valutazioni importanti in vista della prossima stagione, ma lo scenario che prende forma non sembra favorire una sua permanenza in azzurro. L’accordo tra le parti prevede un possibile riscatto da parte del club azzurro per una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, dopo un prestito già costato diversi milioni. Un investimento complessivo significativo, che difficilmente il Napoli appare disposto a sostenere per riportarlo stabilmente alla base. Elmas resta un profilo apprezzato per duttilità e qualità, ma il suo rendimento e il contesto generale spingono la dirigenza partenopea verso una scelta più pragmatica.🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Elmas, Napoli tratta lo sconto col Lipsia per il riscatto Riscatto Elmas: il Napoli punta a trattare il prezzo, possibile sconto a 12 milioni (Tmw)Eljif Elmas sta convincendo il Napoli con prestazioni costanti e il soprannome “Sant’Elmas”.