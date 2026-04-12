A Napoli, un uomo di 84 anni è deceduto improvvisamente mentre aspettava la metropolitana. Secondo quanto riferito, si è accasciato mentre si trovava sulla piattaforma e non ha più ripreso conoscenza. La scena si è svolta davanti agli altri passeggeri, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in pieno centro a Napoli dove un uomo di 84 anni è morto mentre si trovava sulla banchina della stazione della metropolitana di Medaglie d’Oro. La vittima si chiamava Silvio Frigerio ed è defunto in seguito a un malore che lo avrebbe colto mentre attendeva l’arrivo del mezzo. La linea 1 della metro del capoluogo campano è stata chiusa per circa due ore per i soccorsi all’anziano. Uomo di 84 anni muore a Napoli mentre aspetta la metro Il malore e i soccorsi alla stazione di Medaglie d'Oro della linea 1 Chi era la vittima, Silvio Frigerio Uomo di 84 anni muore a Napoli mentre aspetta la metro Un uomo di 84 anni, Silvio Frigerio, è morto mentre attendeva l’arrivo del treno della linea 1 della metropolitana di Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, 84enne si accascia mentre aspetta la metro e muore davanti a tutti: era l'artista Silvio Frigerio

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