Napoli 16enne alla guida perde il controllo | quattro minori feriti nell’incidente

Un incidente si è verificato a Coroglio, Napoli, coinvolgendo un minore alla guida di un’auto noleggiata. Il ragazzo, di 16 anni, ha perso il controllo del veicolo, che si è cappottato. Quattro minori sono rimasti feriti e portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini sull’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente si è verificato a Napoli nella notte di sabato, precisamente in zona Coroglio. Un minorenne, alla guida di un’auto noleggiata, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica, riportando ferite insieme ad altri tre ragazzi presenti a bordo. Il giovane conducente, un 16enne, stava percorrendo via Coroglio quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo. Il sinistro ha coinvolto anche tre amici, tutti minorenni, che sono rimasti feriti e sono stati tempestivamente soccorsi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, 16enne alla guida perde il controllo: quattro minori feriti nell’incidente. Leggi anche: Incidente in centro a Milano, moto perde il controllo e colpisce un bus: quattro feriti, di cui due passeggere Tragedia sfiorata in via Coroglio: 16enne alla guida si schianta contro un palo, feriti quattro minorenniGrave incidente stradale questa notte a Napoli, in via Coroglio, dove un’auto con a bordo quattro minorenni si è schiantata contro un palo...