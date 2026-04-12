Nalles trionfo svizzero e record storico alla Sunshine Race

La venticinquesima edizione della Marlene Südtirol Sunshine Race si è svolta a Nalles, attirando numerosi atleti di alto livello. La competizione si è conclusa con un risultato storico e un record battuto, lasciando un segno importante nella storia della gara. La giornata ha visto protagonisti atleti svizzeri, che hanno ottenuto vittorie significative. La gara si è svolta in un clima di grande fermento, con un clima di attesa per le prossime competizioni internazionali.

La Marlene Südtirol Sunshine Race di Nalles ha segnato la sua venticinquesima edizione con una giornata di altissimo livello agonistico, fungendo da preludio perfetto per la prossima Coppa del Mondo. Sul percorso della competizione, il gruppo d’élite maschile è stato dominato dal talento svizzero Flückiger, già due volte trionfatore in questa località nel 2018 e 2021, che è riuscito a staccare i cinque compagni di fuga, tra cui il numero uno nel ranking UCI, Puntener, e l’ex campione europeo Forster. Dominio internazionale e costanza storica sul terreno di Nalles. Il prestigio della manifestazione si è riflesso nei risultati ottenuti dalle diverse categorie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nalles, trionfo svizzero e record storico alla Sunshine Race Leggi anche: Sinner domina Miami: trionfo netto e “Sunshine double” storico Leggi anche: Project Hail Mary è un trionfo: record storico al box office per il film con Ryan Gosling