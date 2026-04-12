Recentemente, Elon Musk ha espresso dubbi sulla sicurezza della crittografia utilizzata da WhatsApp, affermando che i messaggi degli utenti potrebbero non essere completamente protetti. Questa dichiarazione ha acceso un nuovo confronto tra le grandi aziende tecnologiche, coinvolgendo da un lato il CEO di una nota azienda e dall’altro la piattaforma di messaggistica di proprietà di un colosso del settore digitale. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le parti.

Una nuova battaglia si consuma nel ring digitale delle big tech, e stavolta i protagonisti sono due pesi massimi: Elon Musk da un lato, WhatsApp e Meta dall’altro. Il campo di battaglia è X, il social network di proprietà del miliardario sudafricano, dove si è consumato un botta e risposta al vetriolo sulla questione più delicata dell’era digitale: la privacy delle conversazioni private. Tutto parte da un post di Musk che suona come un campanello d’allarme per i miliardi di utenti della chat verde. “ Non potete fidarvi di WhatsApp “, scrive senza mezzi termini l’imprenditore, accompagnando il messaggio con il riferimento a una class action esplosiva.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Musk attacca e mette in dubbio la crittografia di WhatsApp: “I vostri messaggi non sono al sicuro”

Elon Musk attacca WhatsApp sul problema della crittografia: “Non è più affidabile”Elon Musk ha contestato l'affidabilità di WhatsApp facendo leva sulle recenti accuse mosse da una class action contro l'app di messaggistica di Meta.

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