Negli ultimi giorni, Radio Studio Milano ha iniziato le sue trasmissioni e si prepara a inaugurare ufficialmente la sua attività venerdì prossimo. L’emittente, situata a Cassina de’ Pecchi, ha annunciato per l’occasione visite, brindisi e ospitate in diretta. La radio trasmette musica e rubriche, segnando così l’apertura ufficiale delle sue trasmissioni.

Le prime trasmissioni nei giorni scorsi, l’"inaugurazione ufficiale" nella giornata di venerdì prossimo, con visite, brindisi e “ospitate” in diretta: Radio Studio Milano, la nuova emittente radio di Cassina de’ Pecchi, è "on air". La sede della neonata radio è in via Papa Giovanni XXIII, vicino alla stazione Mm. Editore e ideatore del progetto è il cassinese Flavio Mazzolatti, già presidente del "Club degli Amici del made in Italy" e consigliere comunale. La radio, si spiega, avrà un palinsesto vario: trasmissioni e musica, rubriche e giochi, interviste e podcast. Ma sarà anche una vetrina sul mondo imprenditoriale e produttivo della zona....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica e rubriche. La nuova radio è già “accesa”

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