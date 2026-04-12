Muore sulla banchina della metro | treni fermi per due ore

Oggi, domenica 12 aprile, la linea 1 della metropolitana di Napoli è rimasta ferma per circa due ore a causa di un incidente avvenuto sulla banchina della stazione Medaglie d'Oro. Un uomo di 84 anni, in attesa del treno, è stato trovato senza vita. La circolazione dei treni è stata sospesa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La stazione è stata chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

La line1 della metropolitana di Napoli è rimasta chiusa per due ore circa oggi, domenica 12 aprile. Tragedia sulla banchina della stazione Medaglie d'Oro, dove si è spento un uomo di 84 anni che era in attesa del treno. Silvio Frigerio, questo il nome, si è portato la mano al petto e si è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Muore su banchina, chiusa per due ore linea 1 della metro a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto La linea 1 della metropolitana di Napoli è stata chiusa per circa due ore in seguito al malore di un uomo di 84 anni che... Leggi anche: Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo: treni fermi per un problema tecnico Thailandia, crolla una gru e fa deragliare treno: almeno 32 morti