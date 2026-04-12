Muore dopo aggressione davanti al figlio undicenne

Nella notte scorsa, in piazza Felice Palma a Massa, un uomo è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di persone. L'uomo, che si trovava con il figlio di undici anni, è stato colpito e, nonostante le cure, è deceduto poco dopo. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili dell'episodio. La scena si è svolta davanti agli occhi del bambino.

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L'uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore dopo aggressione davanti al figlio undicenne Tragedia a Massa, muore dopo un’aggressione davanti al figlio di 11 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte a Massa Carrara Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di... Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco