Muore davanti al figlio undicenne uomo aggredito in piazza a Massa

Nella notte scorsa, un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di persone in piazza Felice Palma a Massa. Durante l’attacco, l’uomo si è accasciato a terra davanti a suo figlio di 11 anni, che era presente al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un 47enne è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio undicenne la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo è stato avvicinato da quattro-cinque persone e durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa, andando in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25. Hanno provato a lungo le manovre rianimatorie ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri. Il precedente a Firenze Pochi giorni fa a Firenze c’era stata un’altra aggressione con un papà sempre aggredito davanti al proprio figlio. Secondo quanto ricorda La Nazione l’uomo aveva rimproverato un gruppetto di ragazzi che avevano improvvisamente attraversato la strada in zona Isolotto.🔗 Leggi su Open.online Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anniTragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma. Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.