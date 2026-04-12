Muller sulla sfida tra Como e Inter | La squadra di Fabregas fa cose incredibili i nerazzurri dovranno dare proprio tutto per non perdere…

Muller ha commentato la partita tra Como e Inter, sottolineando le prestazioni sorprendenti della squadra di Fabregas. Ha affermato che i nerazzurri dovranno impegnarsi al massimo per evitare una sconfitta. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in vista del match in programma. Le sue parole si concentrano sulle sfide tecniche e sulle potenzialità delle due squadre.

di Francesco Aliperta Muller, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della sfida tra Como e Inter: le sue parole. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hansi Muller (due stagioni all’Inter, una al Como, tra il 1982 e l’85), ha parlato della grande sfida di oggi tra la squadra di Fabregas e quella di Chivu. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. CHI DIVERTE DI PIU’ «Più il Como perché è una grande sorpresa. Soffrivo quando era nelle serie inferiori, era sparito. Adesso fa cose incredibili in tutti i sensi: squadra di grande qualità, matura, con tanta autoconvinzione e risultati pazzeschi. In più le possibilità economiche, anche se non bastano solo i soldi ad aver cambiato tutto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muller sulla sfida tra Como e Inter: «La squadra di Fabregas fa cose incredibili, i nerazzurri dovranno dare proprio tutto per non perdere…» Como Inter, la squadra di Fabregas si prepara alla sfida di Coppa Italia: ecco le ultime sulla possibile formazionedi Redazione Inter News 24Como Inter, Fabregas prepara il match di Coppa Italia contro i nerazzurri: ecco le ultime sulla squadra del tecnico... Como-Inter, il rischio di Fabregas: il Como sfida i nerazzurri senzaLa sfida che vedrà il Como ospitare l’Inter nella serata di domenica 12 aprile, con calcio d’inizio fissato per le 20.