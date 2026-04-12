Durante un'intervista, un ex giocatore ha commentato la sfida tra Como e Inter, affermando di trovare più divertente la squadra guidata da Fabregas rispetto a quella dell’attuale Inter. Ha inoltre rivolto un consiglio a un ex calciatore, suggerendogli di parlare di più. L’ex calciatore ha vestito le maglie di entrambe le squadre tra gli anni Ottanta, avendo trascorso due stagioni all’Inter e una al Como tra il 1982 e il 1985.

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© Calcionews24.com - Muller su Como Inter: «Mi diverte di più la squadra di Fabregas». Poi dà un consiglio a Chivu

Muller sulla sfida tra Como e Inter: «La squadra di Fabregas fa cose incredibili, i nerazzurri dovranno dare proprio tutto per non perdere…»di Francesco AlipertaMuller, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della sfida tra Como e Inter: le sue...

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