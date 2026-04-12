Mulazzo trionfo tattico a Calci | Filippi decide la salvezza

Il Mulazzo ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Calci 2016, con il risultato di 0-1. La partita si è conclusa al Comunale di Calci, con il gol decisivo segnato da Filippi. La vittoria permette alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di avvicinarsi alla salvezza. La squadra ha controllato la partita fin dai primi minuti, riuscendo a gestire il risultato fino al fischio finale.

Il Mulazzo ha ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta sul campo del Calci 2016, chiudendo la sfida al Comunale di Calci con il punteggio di 0-1. Il match, disputato domenica 12 aprile 2026, ha i rossoblù guidati dal nuovo tecnico Giorgio Chelotti conquistare tre punti cruciali per la salvezza grazie a una rete di testa segnata da Filippi al sesto minuto della ripresa. La svolta tattica di Chelotti e l’efficacia di Filippi. Dopo l’allontanamento di Davide Del Nero, sorto in seguito alla sconfitta nel derby lunigianese contro la Fivizzanese, Giorgio Chelotti ha portato un nuovo equilibrio al Mulazzo, che è riuscito a strappare un risultato prezioso fuori casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mulazzo, trionfo tattico a Calci: Filippi decide la salvezza Vis Pesaro-Perugia: il duello tattico che decide la Serie CAllo Stadio Benelli di Perugia, domenica 29 marzo 2026 alle 17:30, si appresta a svolgersi uno scontro cruciale tra Vis Pesaro e Perugia. Prima Categoria: Torrelaghese e Mulazzo, pareggio prezioso nella lotta salvezza. Nessun gol al “Marco Polo”.Lo scontro salvezza tra Torrelaghese 2015 e Mulazzo si è concluso con un pareggio a reti inviolate, un risultato che non risolve le ansie di nessuna...