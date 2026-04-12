Moviola Bologna Lecce tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida diretta da Colombo

Durante la partita tra Bologna e Lecce, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526, è stato analizzato un episodio determinante attraverso la moviola. L’arbitro ha rivisto un intervento in area di rigore che ha coinvolto un giocatore di entrambe le squadre. La revisione ha portato a una decisione riguardante un calcio di rigore, che ha influenzato l’andamento del match.

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