Movida in Sant’Orsola il patto tra Comune e gestori

Nella zona di Sant’Orsola, le autorità locali hanno stipulato un accordo con i gestori dei locali notturni per regolare la movida. Agenti della polizia locale sono presenti in borghese per controllare la situazione e intervenire se necessario. Sono stati avviati anche dialoghi tra le forze dell’ordine e i gestori per gestire meglio le attività nel quartiere durante le ore serali.

Agenti della polizia locale in borghese per monitorare la situazione, pronti a intervenire in caso di necessità, e dialogo con i gestori dei locali. Sono le contromisure adottate dal Comune dopo le proteste dei residenti di via Sant’Orsola, alle prese, soprattutto nei weekend e nei giorni di vacanza, con la “ movida molesta “ provocata dai numerosi bar aperti fino a tarda sera: schiamazzi, assembramenti di giovanissimi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi e maleducazione diffusa in reazione alle proteste. L’amministrazione recentemente ha incontrato i titolari di tre bar della via - Boston, Al Diciotto e Mamma Mia - e i colloqui sono stati positivi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida in Sant’Orsola, il patto tra Comune e gestori Leggi anche: Rivolta in via Sant’Orsola: “Ostaggi della movida molesta” Leggi anche: Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese