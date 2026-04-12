Affollata proiezione ieri mattina per How Long Will I Love U, film del concorso di cinema cinese che si sta svolgendo in tutta Italia proiettato a palazzo Binelli. Le altre tappe saranno Sanremo, Roma, Ischia, Napoli, Milano per un totale di 15 film proiettati, la pellicola vincitrice sarà proclamata a novembre: un’iniziativa del Gruppo Guang Hua Cultures and Media che edita quotidiani, settimanali, mensili e che si tiene per il decimo anno consecutivo (nel 2023 si svolse tutta sulla nave ammiraglia Costa Crociere, dove i film vennero proiettati ininterrottamente con grande successo di pubblico). A margine della proiezione sono stati...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra cinematografica cinese. Targa in memoria del maestro Olmi . Il film ’Love you’ a Palazzo Binelli

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