‘Mosaico’ torna a Ferrara | al via il nuovo ciclo di formazione politica su ‘Il corpo le persone’

A Ferrara riprende il ciclo di incontri dedicato alla formazione politica organizzato dalla Federazione del Partito Democratico locale. La scuola, chiamata ‘Mosaico’, si concentra quest’anno sul tema ‘Il corpo, le persone’ e vede la collaborazione di diverse associazioni e fondazioni. L’iniziativa si rivolge ai cittadini interessati a approfondire questioni legate alla partecipazione politica e alle tematiche sociali. Le sessioni si svolgono in varie date presso location della città.

Torna ‘Mosaico’, la scuola di formazione e partecipazione politica promossa dalla Federazione del Partito Democratico di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione ‘L’Approdo’ e con il contributo della ‘Conferenza delle Donne Democratiche di Ferrara’. Per la sua terza edizione, il percorso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Calci, la Protezione Civile entra in classe: concluso il nuovo ciclo di formazioneCalci (PI), 13 febbraio 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, ha... Rondine apre il nuovo ciclo di incontri e fa "Domande alla Politica"Rondine Cittadella della Pace ha presentato l’edizione 2026 de “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri che, da gennaio a maggio, invita il...