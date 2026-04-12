Un uomo è deceduto questa mattina nella metro Linea 1 di Napoli. La vittima è un architetto e artista di nome Silvio Frigerio, conosciuto nella città. La notizia è stata confermata dalle autorità, che stanno indagando sulle cause del decesso. La polizia ha avviato i controlli necessari per chiarire quanto accaduto. La notizia sta facendo il giro della comunità locale.

È Silvio Frigerio, architetto e artista molto conosciuto a Napoli, l’uomo morto nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, all’interno della metro Linea 1. Il decesso è avvenuto sulla banchina della stazione Medaglie d’Oro, nel quartiere collinare del Vomero. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo mentre attendeva il convoglio, perdendo conoscenza davanti ad altri passeggeri presenti in quel momento. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, anche se saranno gli eventuali accertamenti a chiarire con precisione le cause.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morto nella metro a Napoli, la vittima è l’architetto e artista Silvio Frigerio

È Silvio Frigerio l’uomo morto nella metro Linea 1 di Napoli: era un architetto e artistaMolto noto in città, Silvio Frigerio è morto nella mattinata odierna nella Linea 1 della metro di Napoli, sulla banchina della stazione di Medaglie...

Tragedia in metropolitana, la mano al petto e poi si accascia, morto Silvio FrigerioSi trovava nella metro Linea 1, all'altezza della stazione di Medaglie d'Oro, quando si è portato una mano al petto e si è poi accasciato al suolo.