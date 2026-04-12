Morto Amedeo Miceli tra i più noti storici italiani

È deceduto ieri all'età di 77 anni Amedeo Miceli di Serradileo. È stato uno dei più noti storici e storiografi italiani, riconosciuto anche come intellettuale e meridionalista. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari e ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori. Miceli aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla pubblicazione di ricerche storiche di rilievo.

Amedeo Miceli di Serradileo, scomparso ieri 11 aprile a 77 anni, è stato tra i più noti storici e storiografi italiani, raffinato intellettuale e meridionalista. Le sue pubblicazioni hanno dato nuova interpretazione al ruolo centrale del Regno di Napoli dall'età angioina alla Congiura dei baroni al Viceregno spagnolo, che consente una diversa comprensione della storia del Meridione nel complesso scacchiere internazionale. Ha ricostruito i rapporti tra Venezia e Genova nelle vicende politiche, commerciali e finanziarie della Calabria facendo emergere nuovi campi d'indagine con determinata passione e nuova visione. Ha contribuito alla realizzazione di lavori enciclopedici come Settecento calabrese e saggi sui rapporti artistici e politici tra Italia e Spagna e sul collezionismo d'arte nel vicereame calabrese.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morto Amedeo Miceli, tra i più noti storici italiani Leggi anche: Sanremo 2026, da Arisa a Ditonellapiaga: i look (femminili) più apprezzati dai volti noti italiani “È morto”. Choc dal carcere, terribile scoperta sul killer di uno dei casi più noti della cronaca italianaPer anni il suo nome è rimasto legato a una delle pagine di cronaca nera più brutali mai scritte a Brescia.