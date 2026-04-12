Morto a 47 anni dopo l' aggressione in piazza a Massa davanti al figlio 11enne caccia al branco in fuga

Un uomo di 47 anni è deceduto a seguito di un'aggressione avvenuta in una piazza a Massa, davanti al figlio di 11 anni. La vittima è stata coinvolta in una colluttazione con un gruppo di persone che sono poi fuggite dal luogo dell'incidente. La polizia sta conducendo indagini per identificare e rintracciare i responsabili della lite. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, tra cui il minore.

Tragedia a Massa, un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza da un gruppetto di persone, davanti al figlio 11enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta a terra durante la colluttazione, sbattendo violentemente la testa contro l’asfalto. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione. Aggredito in piazza a Massa, morto a 47 anni Una aggressione finita in tragedia. È accaduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa, in piazza Felice Palma. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato assalito da un gruppetto di quattro-cinque persone, davanti al figlio 11enne.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto a 47 anni dopo l'aggressione in piazza a Massa davanti al figlio 11enne, caccia al branco in fuga Leggi anche: Massacrato davanti al figlio: 47enne muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a Massa Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.