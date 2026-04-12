Morti sospette in ambulanza le intercettazioni choc dell’autista | Questi poveri vecchietti soffrono troppo lo rifarò

In un’indagine sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza, sono state ascoltate intercettazioni in cui un autista parla di aver causato la morte di anziani durante i servizi di emergenza. Le conversazioni rivelano commenti inquietanti, con l’autista che afferma di aver intenzionalmente provocato la morte di alcuni pazienti e di voler ripetere l’azione. Questi dialoghi sono stati oggetto di approfondimenti da parte delle autorità investigative.

(Adnkronos) – “Questi poveri vecchietti soffrono troppo. è giusto che vadano davanti al Buon Dio. E poi m’è piaciuto molto farlo. Anzi lo devo rifare al più presto.”. Sono le intercettazioni choc riportate dal Resto del Carlino captate dagli inquirenti che già indagano su Luca Spada, il 27enne autista dell'ambulanza, per alcune morti sospette di anziani. La voce, secondo la Procura, sarebbe proprio dell'imprenditore meldolese, già sospeso dalla Croce Rossa prima del suo arresto avvenuto ieri. Accusato di omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione, Spada avrebbe ucciso alcuni anziani che trasportava da un ospedale all’altro, per visite o controlli, tra febbraio e novembre 2025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto.

Anziani morti in ambulanza, intercettazioni di Spada: “Mi è piaciuto, lo rifarò. I vecchietti soffrono troppo”Sei anziani morti durante trasporti sanitari nel Forlivese: l’autista di ambulanza arrestato per omicidio volontario sostiene che non è pentito,...