Morti in ambulanza l' autista | Mi è piaciuto lo rifarò

Un autista di ambulanza è stato arrestato a Forlì dopo che sono emerse intercettazioni telefoniche che lo coinvolgono in un episodio che ha portato alla morte di due persone. Il gip ha deciso il provvedimento sulla base delle prove raccolte, tra cui le registrazioni delle conversazioni. L'uomo ha dichiarato di aver trovato

A convincere il gip di Forlì ad arrestarlo sono state anche le intercettazioni sul suo cellulare. La voce di Luca Spada, il 27enne ex autista della croce rossa italiana, sospettato di aver provocato la morte di alcuni anziani durante il trasporto in ambulanza, sarebbe stata registrata mentre diceva: "Questi poveri vecchietti soffrono troppo, è giusto che vadano davanti al buon Dio".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morti in ambulanza, l'autista: "Mi è piaciuto, lo rifarò" Leggi anche: Anziani morti in ambulanza, l’autista intercettato: “Mi è piaciuto, lo rifarò” Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto. Le intercettazioni di Luca Spada: «Soffrono e poi mi è piaciuto, lo rifarò»