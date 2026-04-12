Morte Matacena Parrelli | Non posso nascondere la soddisfazione per i risultati raggiunti

Il caso relativo alla morte dell’ex parlamentare di Forza Italia, deceduto nel 2022 a Dubai all’età di 59 anni, sembra ormai prendere una direzione decisiva. Un rappresentante legale ha dichiarato di essere soddisfatto dei risultati ottenuti finora, senza specificare ulteriori dettagli. La vicenda è al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, mentre le indagini continuano a fare passi avanti.

Sembra avviarsi verso una svolta il caso sulla morte di Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, scomparso nel 2022 a Dubai a 59 anni. La perizia medico-legale depositata in Procura ha infatti escluso l’ipotesi di omicidio non avendo rilevato alcuna traccia di veleno. Le cause del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Nessun avvelenamento per Matacena, la perizia chiarisce le cause della morte“Non ci sono tracce di veleno nel corpo di Amedeo Matacena, la consulenza medico-legale depositata in procura mette fine, almeno sul piano... "Importanti risultati raggiunti in questi anni""In questi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’intero settore lapideo".