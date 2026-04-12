Mortara la sfida di Farina | 16 professionisti corrono da soli

A Mortara, la corsa alle amministrative si presenta con una novità: un candidato ha deciso di non allearsi con altre forze politiche, preferendo portare avanti la propria candidatura da solo. Sono sedici i professionisti coinvolti in questa competizione, ognuno con le proprie idee e progetti. La decisione di non cercare coalizioni da parte di un candidato ha suscitato attenzione nel panorama locale, che si prepara alle urne.

La corsa alle amministrative di Mortara vede una nuova, netta linea di demarcazione nel locale. Fabio Farina ha comunicato ufficialmente che la civica Sveglia Mortara – Farina Sindaco ha deciso di non cercare coalizioni, puntando sulla propria autonomia per preservare l’identità del gruppo. La scelta arriva dopo un periodo di riflessione interna tra i vertici della lista sull’opportunità di aggregarsi ad altre formazioni, ma la direzione intrapresa punta alla gestione autonoma del progetto elettorale. Un mosaico di professionisti e forze politiche in campo. Il programma di Fabio Farina si avvale di un gruppo composto da sedici figure, la maggior parte delle quali opera in settori professionali e desidera mantenere una distanza netta dalle dinamiche dei partiti tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mortara, la sfida di Farina: 16 professionisti corrono da soli Leggi anche: Grave disservizio nell’accesso all’archivio comunale di Arezzo: i professionisti lasciati soli, cittadini penalizzati A un alunno della città la “Borsa Mortara”. Non accadeva da 22 anniAl ghisleriano Lorenzo Bianchi Chignoli, 26 anni, la Banca d’Italia ha assegnato una delle due Borse Mortara bandite per l’anno accademico 2026/2027.