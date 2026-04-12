Monza Open | Prizmic travolge Bellucci e sfida Collignon per il titolo

Nella finale dell’Atkinsons Monza Open, Dino Prizmic ha battuto Mattia Bellucci nelle semifinali e ora si prepara a sfidare Raphael Collignon per il titolo. Bellucci è stato eliminato prima della finale, lasciando i due giocatori ancora in gara. La competizione si svolge a Monza, con i due atleti principali pronti a contendersi il trofeo.

La finale dell’Atkinsons Monza Open vede protagonisti Raphael Collignon e Dino Prizmic, dopo l’eliminazione di Mattia Bellucci nelle semifinali. Il confronto decisivo si terrà oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 11:00 presso il Centrale del Villa Reale Tennis. L’ascesa di Prizmic e il muro contro Bellucci. Il percorso croato verso il titolo passa attraverso la prestazione di Dino Prizmic, che ha interrotto la corsa dell’unico azzurro rimasto nel torneo. Nonostante il supporto costante del pubblico che ha riempito gli spalti, Mattia Bellucci non è riuscito a imporre il proprio ritmo. L’italiano aveva gestito con successo alcune fasi cruciali, arrivando ad essere in vantaggio per un break per due volte durante il primo set, mantenendo anche una conduzione di 5-3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza Open: Prizmic travolge Bellucci e sfida Collignon per il titolo Leggi anche: A Monza cade anche l'ultimo italiano: Bellucci cede a Prizmic. Anche Collignon in finale Atkinsons monza open. Bellucci si prende il derby azzurro. Troverà Prizmic nelle semifinaliHa impiegato 2h40’, Mattia Bellucci, per venire a capo di Stefano Travaglia nei quarti di finale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26 che...