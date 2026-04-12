A Monza, un’area di 70.000 metri quadrati tra via Adda e il confine con Concorezzo ospita un progetto di agricoltura urbana. Cinquantuno soci del comitato Il Ciliegio coltivano piccoli lotti di terra, in un tentativo di creare un’oasi verde nel cuore della città. L’area è suddivisa tra le varie persone che si occupano di coltivare ortaggi e piante, mantenendo viva questa porzione di campagna in un contesto urbano.

A Monza, in un’area di 70mila metri quadrati situata tra via Adda e il confine con Concorezzo, cinquantuno soci del comitato agricoltura urbana Il Ciliegio gestiscono piccoli lotti di terra per contrastare il ritmo frenetico della modernità. Tra i membri del gruppo si contano donne che rappresentano il 30 per cento dei partecipanti, giovani di vent’anni e un anziano di 85 anni, tutti riuniti attorno alla gestione condivisa di un giardino che funge da polmone verde lontano dal traffico cittadino. La gestione condivisa del bene comune tra regole e manutenzione. Il progetto nasce da un accordo tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza per la cura dei beni comuni urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, l’oasi verde che sfida la città: 50 soci coltivano il futuro

Giardino segreto a Roma: l’oasi verde e gratuita nel cuore del centro storico che pochi conosconoA Roma esiste un giardino segreto e gratuito nel cuore del centro storico: un’oasi silenziosa tra natura e storia, a due passi dal traffico.

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