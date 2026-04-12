Monza Bellucci sconfitto Prizmic all’ultimo atto troverà il belga Collignon

A Monza, Mattia Bellucci è stato sconfitto da Dino Prizmic nella semifinale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26. La partita si è giocata questa mattina alle 11 sul campo in terra battuta del Villa Reale Tennis. Ora Prizmic affronterà in finale il belga Collignon. La competizione si svolge nella città lombarda e vede in corsa diversi tennisti per il titolo.

Mattia Bellucci non è riuscito a sovvertire il pronostico nei confronti di Dino Prizmic nella semifinale dell’ ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26 che oggi alle 11 assegna il titolo sulla terra battuta del Villa Reale Tennis. Il bustocco, favorito in termini di classifica nei confronti del croato (n°78 contro n°106), ha pagato la minore adattabilità al rosso, finendo sconfitto per 76(1), 64. Il match non era partito male per Bellucci, due volte avanti di un break nel primo set. Ma quando ha servito per chiudere ha perso la battuta, lanciando il ventenne di Spalato verso il tie break, vinto concedendo appena un punto a Mattia. Un contraccolpo decisivo per l’azzurro, trovatosi subito sotto di un break anche nel secondo set, che non ha più recuperato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, Bellucci sconfitto. Prizmic all’ultimo atto troverà il belga Collignon Leggi anche: A Monza cade anche l'ultimo italiano: Bellucci cede a Prizmic. Anche Collignon in finale Monza Open: Prizmic travolge Bellucci e sfida Collignon per il titoloLa finale dell’Atkinsons Monza Open vede protagonisti Raphael Collignon e Dino Prizmic, dopo l’eliminazione di Mattia Bellucci nelle semifinali.