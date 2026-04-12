A Roseto Valfortore, nei Monti Dauni, le persone affrontano quotidianamente sfide legate a frane che colpiscono le abitazioni e le strade, mentre le stazioni di servizio sono spesso prive di carburante. La scarsità di benzina rende difficile spostarsi e svolgere le attività quotidiane, creando disagi per residenti e commercianti. Questa situazione si ripete in diverse zone dell’area, dove le criticità sono ormai diventate parte della routine.

A Roseto Valfortore, nel cuore dei Monti Dauni, la quotidianità è diventata una corsa contro il tempo e contro la carenza di carburante. A causa di una frana che ha bloccato le strade provinciali 129 e 130, l’unico distributore del borgo è rimasto senza scorte, costringendo gli abitanti a percorrere trentadue chilometri di strade dissestate per raggiungere San Bartolomeo in Galdo, in territorio campano, pur di rifornire i serbatoi e non restare isolati. Il che si dipana tra le montagne pugliesi è quello di una comunità che deve adattarsi a una logistica d’emergenza, dove fare il pieno significa affrontare un tragitto lungo trentadue chilometri tra andata e ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti Dauni: tra frane e benzina zero, la lotta per sopravvivere

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