Montecorvino | inaugurata A' casarella d' e storie al via il book-sharing
A Montecorvino Rovella è stata inaugurata questa mattina una nuova casetta dedicata al book-sharing, situata su viale Cappuccini. L'iniziativa prevede la condivisione di libri tra cittadini, offrendo uno spazio aperto per scambiare e leggere gratuitamente. La struttura, chiamata
Curiosità a Montecorvino Rovella: stamattina è stata inaugurato "A' casarella d'e storie", la nuova casetta dedicata al book-sharing, su viale Cappuccini. “Un bel progetto diventato realtà grazie al lavoro del Forum dei Giovani, dell’associazione Athena e dell’associazione Verde Abbraccio. - si.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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