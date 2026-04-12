Sinner si è aggiudicato la finale del Masters 1000 nel Principato, battendo in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, l’italiano torna a occupare la prima posizione nel ranking mondiale. La sfida si è conclusa con un punteggio di 2-0 a favore di Sinner, che ha conquistato il titolo in questa competizione.

Sinner ha vinto la finale del Masters 1000 del Principato. L’italiano ha battuto due set a zero lo spagnalo Carlos Alcaraz, ed è tornato numero uno al mondo. Inizio di partita equilibrato, ma condizionato dal vento che ha “sporcato” il gioco dei due campioni. Il primo set è andato via così. Si è deciso al tie-break, dopo un’ora e 14 minuti di match, e un break per parte nei primi giochi dell’incontro. A spuntarla, 7 punti a 5, è stato Sinner. Partenza del secondo set a favore di Alcaraz, che ha conquistato subito il break e si è portato sul 3 a 1. Rimonta di Sinner che ha fatto il contro break e si è portato prima sul 3 a 3, eppoi in vantaggio, 4 a 3.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Montecarlo, Sinner è il campione: è di nuovo numero 1

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