Montecarlo Sinner è il campione | è di nuovo numero 1 al mondo

Da ilsole24ore.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'italiano ha conquistato il titolo al Masters 1000 nel Principato, vincendo la finale contro lo spagnolo in due set. Con questa vittoria, ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking mondiale. La partita si è svolta a Montecarlo, dove il giocatore ha superato l’avversario con una prestazione solida e determinata. Questa è la seconda volta che il tennista raggiunge il primo posto nella classifica globale.

Sinner ha vinto la finale del Masters 1000 del Principato. L’italiano ha battuto due set a zero lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed è tornato numero uno al mondo. E’ stata una partita non bellissima, ma difficile per via delle condizioni climatiche, con forti e improvvise raffiche di vento che hanno condizionato entrambi i giocatori. Sinner, però, è riuscito a gestire meglio le soluzioni complicate, trovando l’aiuto del servizio nei momenti decisivi. Inizio di partita equilibrato. Il primo set è andato via così. Si è deciso al tie-break, dopo un’ora e 14 minuti di match, e un break per parte nei primi giochi dell’incontro. A spuntarla, 7 punti a 5, è stato Sinner.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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