Montecarlo Sinner batte Alcaraz e si prende la vetta Atp | 7-6 6-3

In un match sulla terra rossa, il tennista ha battuto il suo avversario in due set, con i punteggi di 7-6 e 6-3. Con questa vittoria, ha conquistato la prima posizione nella classifica ATP, riprendendola dopo averla persa in precedenza. La partita si è svolta in un torneo che si tiene sulla terra battuta, superficie sulla quale il vincitore ha spesso incontrato difficoltà.

Sinner di nuovo sul tetto del mondo. Sulla terra rossa, la superficie per lui meno congeniale, al primo appuntamento della stagione sconfigge l’eterno rivale Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3 tornando il numero 1 Atp. “Grazie a tutti”, scrive sulla telecamera al termine del match, arriva l’ottavo titolo del Masters 1000 della sua carriera e il primo sulla terra rossa. Una gara con alcune sbavature ma è stato più forte di Carlos, più decisivo nei momenti che contavano. Le parole di Jannik. “Non saprei come commentare questa settimana: siamo arrivati qui per cercare di accumulare più gare possibili. Oggi il livello è stato molto alto da parte di entrambi nonostante il vento, un altro risultato incredibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Montecarlo, Sinner batte Alcaraz e si prende la vetta Atp | 7-6, 6-3 Montecarlo, Sinner domina Zverev e trova Alcaraz in finale: in palio la vetta della classifica Atp. Quando si gioca e dove vederla (anche in chiaro)Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo, dove incontrerà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner show a Montecarlo: batte Zverev e in finale contro Alcaraz si gioca anche il trono ATPJannik Sinner è in finale al «Rolex Montecarlo Masters», terzo «1000» della stagione, il primo sul «rosso», dotato di un montepremi totale pari a 6.