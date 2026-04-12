Montecarlo Sinner-Alcaraz per la finale | l’Azzurro può vincere e tornare Re dell’ATP

A Montecarlo si è disputata la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nella classifica Atp. La partita si è svolta domenica 12 aprile, e il risultato potrebbe consentire all’italiano di diventare il nuovo numero uno del tennis maschile. La sfida ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che aspettano di conoscere il nome del vincitore.

Montecarlo, 12 aprile 2026 – Caccia al numero 1. Oggi, domenica 12 aprile, Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo e punta il sorpasso al primo posto del ranking Atp (leggi qui). Il tennista azzurro ha battuto piuttosto agilmente il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 del Principato, mentre lo spagnolo ha superato il monegasco, padrone di casa e vera sorpresa del torneo, Valentin Vacherot. In palio, quindi, non c’è soltanto il titolo di re di Montecarlo, ma anche il primato nel ranking, al momento occupato da Alcaraz, che difende i 1000 punti conquistati grazie al trionfo dello scorso anno, mentre Sinner non ha potuto giocare a causa della sospensione per il caso Clostebol e ora punta il sorpasso sul rivale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurro Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale SINNER–ALCARAZ, FINALE ATP FINALS: ORARIO, QUANDO SI GIOCA E DOVE VEDERLA IN TV