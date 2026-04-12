Montecarlo si rinnova la sfida | Sinner-Alcaraz in finale per il trofeo monegasco

A Montecarlo si gioca la finale del torneo Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita si svolge domenica 12 aprile e rappresenta l’ultimo atto del torneo nel Principato. L’incontro mette di fronte il tennista italiano e lo spagnolo, con l’obiettivo di conquistare il titolo e migliorare la propria posizione nel ranking Atp. La sfida coinvolge due giocatori di alto livello che si contendono il trofeo monegasco.

Montecarlo, 12 aprile 2026 – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo nell’ultimo atto del Masters 1000 del Principato, puntando il sorpasso al numero 1 del ranking Atp. Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac, Auger-Aliassime e Zverev in semifinale, mentre Alcaraz ha battuto Baez, Etcheverry, Bublik e Vacherot nell’ultimo turno. Sinner-Alcaraz, orario e precedenti. La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15. I due tennisti si sono sfidati in 13 precedenti ufficiali, con lo spagnolo che guida il parziale 8-5.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Sinner-Alcaraz, duello al vertice a Montecarlo: la finale per trofeo e ranking Leggi anche: Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale a Montecarlo! Piegato Vacherot, sarà sfida per il n.1