Il boato, il rimbombo dei macigni che rotolano a valle, la nuvola di polvere che precipita verso il lago insieme a massi e detriti e avvolge ogni cosa. Poi il silenzio, rotto quasi subito dalle grida di dolore e dalle richieste di aiuto, e, pochi minuti più tardi, dall’ululato delle sirene dei mezzi dei soccorritori che si precipitato in posti per aiutare coloro che sono rimasti coinvolti dalla frana che si è staccata dal Monte Piazzo e ha travolto sia la Sp 72, sia la frazione di Corenno Plinio a Dervio. Uno scenario apocalittico che per fortuna è solo quello immaginato dai soccorritori che devono comunque prepararsi per un’eventualità del genere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monte Piazzo da paura. Dervio si prepara

Camion in fiamme nella galleria Monte Piazzo: chiusa la 36 in direzione ValtellinaColico, 3 febbraio 2026 – Un camion che trasportava gas liquefatto ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Piazzo, sulla Superstrada 36, nel...

Camion va a fuoco nella galleria del Monte Piazzo: chiusa la SS 36Un camion alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) ha preso fuoco questa mattina all'interno della galleria del Monte Piazzo, lungo la Statale 36...