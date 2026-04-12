A Monte Carlo nel 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affrontano nuovamente in una finale di grande rilievo, la seconda in tre incontri ufficiali tra i due. La sfida si inserisce in un contesto di equilibrio tra i due tennisti, con dati che indicano un testa a testa molto combattuto. Alcaraz e Sinner si contendono il titolo di numero 1 del mondo, con un totale di 66 settimane complessive da numero uno.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, per la seconda volta nelle ultime tre finali tra loro, si giocano il trono di numero 1 del mondo I dati raccontano di un equilibrio incredibile: • 66 settimane complessive da n.1 ATP ciascuno • 5 ore e 59 in campo nel Principato per entrambi • Parità totale nei punti vinti nei loro precedenti: 1651 a testa Per il Dolomiti Kid, contro lo stesso avversario, è la terza occasione in serie per conquistare il primo grande titolo sulla terra rossa dopo Roma e Parigi! Ti aspettiamo LIVE alle 8:15 su TennisMania con: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco Segui la diretta sul canale YouTube di OA Sport per...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monte Carlo 2026 p. 5: King’s Final II tra Sinner e Alcaraz

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