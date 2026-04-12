A Rosignano Monferrato, la comunità si riunisce per rendere omaggio a Davide Arditi, proprietario della Cascina Noceto, deceduto lo scorso luglio in un incidente sul lavoro. L’evento mira a commemorare la sua figura e il ruolo che ricopriva nel territorio. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, senza dettagli specifici su luogo o orario, e coinvolgerà i residenti e le persone vicine a Arditi.

La comunità di Rosignano Monferrato si prepara a un momento di profonda condivisione per onorare la memoria di Davide Arditi, il titolare della Cascina Noceto scomparso lo scorso luglio a causa di un tragico incidente sul lavoro. L’iniziativa, denominata Seminando tra terra e cielo, nasce con l’obiettivo di trasformare il dolore in un appuntamento collettivo che celebri il legame indissolubile dell’uomo con le terre del Monferrato. Il bilancio di un addio improvviso tra i campi. Il destino ha colpito duramente l’uomo di 43 anni mentre era impegnato nelle attività agricole presso la sua azienda. Il sinistro è avvenuto durante le operazioni di scarico di un rimorchio, quando una delle due rotoballe presenti è precipitata colpendolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato: il tributo alla Cascina Noceto per onorare Davide Arditi

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